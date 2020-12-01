17:07 1 Декабря 2020Происшествия
Кинологи осмотрели подозрительную коробку в подъезде дома в Москве
Обнаруженную в одном из подъездов в московском доме коробку с проводами проверяют полицейские и кинологи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Обнаруженную в одном из подъездов в московском доме коробку с проводами проверяют полицейские и кинологи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Подозрительный бесхозный предмет был замечен в доме на улице Космонавта Волкова, из коробки торчат провода. На месте работают специалисты, которые проверяют предмет на наличие взрывных устройств. Предварительная проверка кинологической службы взрывчатку не выявила.