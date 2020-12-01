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17:07   1 Декабря 2020
Происшествия

Кинологи осмотрели подозрительную коробку в подъезде дома в Москве

Кинологи осмотрели подозрительную коробку в подъезде дома в Москве

Обнаруженную в одном из подъездов в московском доме коробку с проводами проверяют полицейские и кинологи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Подозрительный бесхозный предмет был замечен в доме на улице Космонавта Волкова, из коробки торчат провода. На месте работают специалисты, которые проверяют предмет на наличие взрывных устройств. Предварительная проверка кинологической службы взрывчатку не выявила.

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