Кинологи осмотрели подозрительную коробку в подъезде дома в Москве

Обнаруженную в одном из подъездов в московском доме коробку с проводами проверяют полицейские и кинологи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Обнаруженную в одном из подъездов в московском доме коробку с проводами проверяют полицейские и кинологи, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Подозрительный бесхозный предмет был замечен в доме на улице Космонавта Волкова, из коробки торчат провода. На месте работают специалисты, которые проверяют предмет на наличие взрывных устройств. Предварительная проверка кинологической службы взрывчатку не выявила.