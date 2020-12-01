Путин назвал Тобольск "мировым центром нефтегазохимии"

Президент России Владимир Путин назвал город Тобольск, в который он прибыл с рабочим визитом, "мировым центром нефтегазохимии".

Президент России Владимир Путин назвал город Тобольск, в который он прибыл с рабочим визитом, "мировым центром нефтегазохимии".

Такое объяснение дал российский лидер своему посещению этого города в Тюменской области. По его словам, в Тобольске за семь лет было возведено несколько крупных предприятий, благодаря которым регион и вся страна входят в число лидеров.

Ранее стало известно, что Путин проведет в Тобольске онлайн-конференцию по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли РФ. Во время поездки по Тюменской области российский лидер встретится с главой региона Александром Моором.