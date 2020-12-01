Скрипаль связалась с сестрой из Ярославля и рассказала о состоянии отца

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила двоюродной сестре из Ярославля Виктории и рассказала о самочувствии отца.

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила двоюродной сестре из Ярославля Виктории и рассказала о самочувствии отца.

По словам Виктории, экс-полковник ГРУ живет в Великобритании и чувствует себя нормально, хотя все еще находится под постоянным наблюдением медработника. Ранее ему установили трахеостому.

"Состоялся разговор с Юлией, она звонила в конце ноября. Юля находится в Великобритании, у нее все хорошо<...>Они живут не вместе, раздельно, иногда видятся", — подчеркнула Виктория.

Помимо этого, Юлия сообщила сестре, что отец пытается заниматься спортом, в целом чувствует себя нормально.