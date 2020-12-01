Эксперт рассказал, какие болезни для россиян опаснее коронавируса

По словам специалиста, коронавирус стоит далеко позади нескольких опасных заболеваний.

По всему миру от коронавируса умерло уже почти полтора миллиона человек. Однако от других болезней ежегодно погибает 60 миллионов, и вирус COVID-19 – далеко не главная причина такой большой смертности.

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по охране здоровья Борис Менделевич на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал, каких болезней кроме коронавирусной инфекции россиянам нужно бояться больше всего.

«Около 70% смертей на всем Земном шаре происходит от двух видов заболеваний: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Онкология сейчас уверенно догоняет сердечно-сосудистые болезнии и, скорее всего, в ближайшее десятилетие обгонит их. Причина простая: онкология больше свойственна пожилому возрасту. Это значит, что чем больше продолжительность жизни, тем больше случаев онкологии», — рассказал Менделевич.

Сердечно-сосудистые заболевания и онкология представляют для людей гораздо большую опасность, чем вирус COVID-19. Именно поэтому в бюджете России на борьбу с ними заложены большие суммы, поделился спикер. Летальность среди этих болезней самая большая. Первые места занимают инсульт и инфаркт.

В части лечения этих недугов Россия всего десять лет назад очень серьезно отставала от других стран, посетовал Менделевич. Сегодня даже такое сложное вмешательство, как стентирование, считается у российских медиков «рутинным». Людей оперируют и отпускают домой на следующий день. По уровню таких операций Россия не отстает от западного уровня.

Для борьбы с инсультами по всей России действуют сосудистые центры. В них людей спасают от ишемических болезней сердца. Главное – вовремя доставить пациента до стационара, обратил внимание депутат Госдумы. После этого человеку оперативно делают компьютерную томографию, чтобы определить наличие или отсутствие тромба. При его обнаружении вводят тромболитические препараты.

«Именно для этого по всей России создавались и создаются эти сосудистые центры. Здесь очень важна логистика, потому что люди должны успевать укладываться в это терапевтическое двухчасовое окно с момента начала приступа до момента, когда пациенту вводят тромболитические препараты. Наша страна уверенно идет по этому пути, и я не могу сказать, что мы как-то отстаем от ведущих стран мира», — подчеркнул Менделевич.

В заключение член Комитета по охране здоровья рассказал, что онкологические заболевания и болезни сердца по уровню смертности догоняют деменция и болезнь Альцгеймера. В 2020 году число смертей от них превысило число смертей от пандемии коронавируса. Однако чрезмерная «активность» этих «болезней старости» напрямую зависит от продолжительности жизни, которая постепенно повышается.

«Чем дольше живет человек, тем больше появляется у него различных заболеваний. В том числе и деменция с альцгеймером. А сравнивать смертность от COVID-19 и смертность от других болезней я не советую. Коронавирус – это новое для человечества заболевание, и его опасность не в том, что врачи не умеют бороться с вирусом. А в том, что его непонятно как профилактировать. Это более страшно, чем летальность», – подытожил Менделевич.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в России зафиксировано 2 275 936 случаев заболевания. Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что главы регионов с трудной ситуацией по коронавирусу должны принимать более решительные ограничительные меры.