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16:35   1 Декабря 2020
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в немецком Трире

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в немецком Трире

Несколько человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в пешеходную зону. Инцидент произошел в на юго-западе Германии в городе Трир.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, задержан. Правоохранители проводят спецоперацию в центре города.

В официальном Twitter-аккаунте полиции Трира появилось сообщение с просьбой избегать этого района. По предварительным данным, один человек скончался от полученных травм.

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#германия #автомобиль #пешеходы #Трир

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