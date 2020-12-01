Автомобиль въехал в толпу пешеходов в немецком Трире

Несколько человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в пешеходную зону. Инцидент произошел в на юго-западе Германии в городе Трир.

Несколько человек получили ранения после того, как автомобиль въехал в пешеходную зону. Инцидент произошел в на юго-западе Германии в городе Трир.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, задержан. Правоохранители проводят спецоперацию в центре города.

В официальном Twitter-аккаунте полиции Трира появилось сообщение с просьбой избегать этого района. По предварительным данным, один человек скончался от полученных травм.