The Trumpet: Рост военной мощи России беспокоит Европу

The Trumpet объяснил, почему российские военные сейчас находятся в высшей стадии «боеспособности и смертоносности».

Российские военные сейчас наиболее «боеспособны и смертоносны», чем когда-либо со времен холодной войны. Этот факт не мог пройти мимо Европы, пишет американское издание The Trumpet.

The Russian military is now more capable and lethal than at any time since the end of the Cold War—and Europe is taking note.https://t.co/IsFRlscULW — theTrumpet.com (@theTrumpet_com) December 1, 2020

Журналисты обратили внимание, что за последние дни Россия продемонстрировала военную мощь модернизированными боевыми кораблями, тремя пусками ракет и прорывом в разработке тактического оружия.

20 ноября стало известно, что этот год ознаменовался поступлением в состав ВМФ РФ рекордного количества современных судов. Кроме того, по заявлению главы Национального центра управления обороной РФ генерала Михаила Мизинцева, государство вышло на новый уровень координации между военными и оборонными предприятиями.

Их тесное сотрудничество привело к тому, что 35 военных подлодок и надводных кораблей «были заложены, спущены на воду и приняты на вооружение ВМФ в этом году», передает слова Мизинцева The Trumpet. Это в 1,3 раза увеличило долю современных боевых единиц флота по сравнению с 2019 годом.

Также в издании напомнили, что за последние дни Россия осуществила три ракетных пуска, показав возросшие ядерные возможности. 23 ноября головная атомная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» выполнила стрельбу ракетным комплексом «Калибр». На финальной стадии госиспытаний судну удалось поразить цель на полигоне Чижа Архангельской области на расстоянии более 1 тыс. километров. После этого подлодка получила возможность официально присоединиться к российскому флоту уже в конце этого года.

На днях МРК "Одинцово" принят в состав Балтийского флота ВМФ России. Новый МРК с крылатыми ракетами "Калибр" и не только на страже России! pic.twitter.com/YKTfxl4hdT — Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) November 29, 2020

Два дня спустя новейший российский корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые поразил морскую цель крылатой ракетой комплекса «Уран». Испытание происходило в заливе Петра Великого в Приморье. В техасской компании Geopolitical Futures это известие назвали «заметным ракетным испытанием» на фоне того, что произошло несколькими часами ранее.

Незамеченной прошла новость об испытании ракетного комплекса "Уран" новейшим российским корветом "Алдар Цыденжапов" в акватории залива Петра Великого. В испытаниях было задействовано 10 кораблей, а также авиация. Напомню, это тот самый залив в который заглядывал эсминец США pic.twitter.com/gnEL4G01gs — Командир Полка (@kompolk) November 26, 2020

В The Trumpet напомнили, что в тот же день российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» вышел на перехват американскому эсминцу «Джон Маккейн», который зашел в территориальные воды РФ в Японском море на два километра.

Совпавшие операции доказывают, что ВМФ России становится все более смертоносным, констатировали в американском издании.

Помимо этого, 26 ноября в акватории Северного Ледовитого океана прошли успешные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Стартовав с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в Белом море, ракета преодолела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море. Ее скорость полета составила восемь Махов.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой #Циркон из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря. https://t.co/qqd1jkHoND pic.twitter.com/QAGIPgpzpf — Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2020

По заверению The Trumpet, «Циркон» называют неудержимым не только из-за «умопомрачительной» скорости, но и за счет маневренности, которая позволяет оружию внезапно изменять траекторию полета.

«Сочетание гиперзвуковой скорости и сложной маневренности означает, что такие ракеты могут уклоняться даже от самых передовых известных систем защиты. Российские СМИ сообщили, что он может нанести удар по крупным городам США в течение пяти минут. Эксперты считают, что он также способен уничтожать американские спутники в космосе», — указали в издании.

В то же время в России объявили о создании научного задела для нового ракетного комплекса на замену «Искандеру-М». По сообщению начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаила Матвеевского, после завершения строительства он станет базовой системой вооружения для отечественных войск и значительно затмит своих предшественников.

Текущие события — лишь самое последнее из того, что позволит увеличить военную мощь России «до рекордного уровня», пишут в The Trumpet. Так, издание приводит октябрьский доклад Международного института стратегических исследований, где отмечалось, что акцент президента страны Владимира Путина на военную сферу уже сделал вооруженные силы страны более боеспособными, чем когда-либо после окончания холодной войны.

«Хотя эти силы значительно меньше, чем их советские предшественники, они лучше оснащены, и в них все чаще преобладают профессиональные кадры», — приводит автор статьи содержание доклада.

Кроме того, в отчете указывалось, что развитие военной мощи в России происходит не для вида, а довольно «смело и уверенно». Такой рост не могут не отмечать мировые лидеры. По утверждению The Trumpet, многие обеспокоены тем фактом, что эта огневая мощь активно используется. Среди европейских лидеров простая озабоченность перерастает в опасения.