Турецкие самолеты транспортировали 300 сирийских боевиков в Ливию

Очередная партия сирийских наемников прибыла в Ливию на турецких самолетах. Среди боевиков присутствуют члены экстремистских джихадистских группировок.

Очередная партия сирийских наемников прибыла в Ливию на турецких самолетах. Среди боевиков присутствуют члены экстремистских джихадистских группировок.

Боевики из бандформирования "Дивизия Султан Мурад" переправились в Ливию. Турецкие самолеты перебросили 300 сирийских наемников. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии проводит учения на авиабазе Аль-Ватыя. Власти демонстрируют боевикам, как использовать новое тяжелое вооружение. ВВС Турции доставили это оружие в Ливию на грузовых самолетах, пишет ФАН.

Несмотря на введенный режим прекращения огня, ПНС принимает наемников в Ливии и нарушает соглашение, которого стороны достигли на переговорах Совместного военного комитета "5+5" в Женеве.