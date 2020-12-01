Роспотребнадзор сообщил о наличии российских прототипов вакцины от ВИЧ

Прототипы вакцины от ВИЧ уже есть в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Прототипы вакцины от ВИЧ уже есть в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россия участвует в создании препарата от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, поделилась Попова с РИА Новости. По ее словам, в России есть свои прототипы и вакцины. В разработке участвовали несколько отечественных организаций, пояснила Попова и выделила среди них центр "Вектор".

Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус ранее выразил надежду, что лекарство для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы.