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15:57   1 Декабря 2020
Общество

Роспотребнадзор сообщил о наличии российских прототипов вакцины от ВИЧ

Роспотребнадзор сообщил о наличии российских прототипов вакцины от ВИЧ

Прототипы вакцины от ВИЧ уже есть в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россия участвует в создании препарата от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет, поделилась Попова с РИА Новости. По ее словам, в России есть свои прототипы и вакцины. В разработке участвовали несколько отечественных организаций, пояснила Попова и выделила среди них центр "Вектор".

Главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус ранее выразил надежду, что лекарство для профилактики этого заболевания появится в ближайшие годы.

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#вич #попова #вакцина

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