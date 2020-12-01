Не пропаном единым. «Северному потоку — 2» нашли двойное применение

Берлин тесно сотрудничает с Россией по одному из перспективных видов топлива.

Промышленности Германии нужен водород, который вскоре станет одним из самых востребованных и «безболезненных» для окружающей среды ресурсов. Деловой немецкий журнал Manager Magazin пишет, что страна не способна производить его сама, зато может уже по традиции покупать водород у России.

Об этом в Германии всерьез задумались еще летом, после российско-германского сырьевого форума. Сейчас Москва ведет «серьезную работу» с немецкими компаниями, которые могут похвастаться научными разработками в сфере водородной энергетики, сообщил ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

«При производстве, транспортировке и потреблении водорода немецкие и российские компании хотят повысить уровень сотрудничества для совместных пилотных проектов», – сказал замминистра.

Таким образом, Россия может усилить статус основного поставщика энергоресурсов для Европы. Представитель промышленного концерна Thyssenkrupp Маркус Шеффер заверил немецкое издание, что Москва, будучи крупнейшим экспортером природного газа, вполне сможет найти ресурсы и для развития водородной энергетики. Армин Шнеттлер из другого немецкого гиганта Siemens даже рассказал, что уже ведет переговоры с РФ «о нескольких крупных проектах» в этой области.

Для того чтобы перегонять водород в Европу, отлично подойдет трубопровод «Северный поток», считают специалисты. Судьба второй ветки многострадального проекта пока не решена, но строительство закончено уже на 90%, а значит и «Северный поток — 2» тоже сможет включиться в игру после завершения.

По оценкам российского министерства энергетики, рынок водорода значительно вырастет к 2050 году. Павел Сорокин обратил внимание, что страна сможет экспортировать «десятки миллионов тонн водорода как на Запад, так и на Восток». Помимо «Газпрома» над перспективной отраслью сейчас трудятся газовый концерн «Новатэк» и «Росатом».

Водород, как промышленный ресурс, бывает двух основных видов: синий и зеленый. Синий производят из ископаемого топлива (например, природного газа) с последующим улавливанием и хранением углекислого газа, возникающим при его создании. Зеленым, то есть более «природным», считается водород, который получают с помощью ветряных или солнечных электростанций. Они расщепляют молекулы воды на кислород и водород.

«Газпром» готов сделать ставку на «бирюзовый» водород: производить его будут электростанции на природной энергии, а углекислый газ, при этом, теряться не будет. Его можно будет использовать в качестве удобрения.

Строительство «Северного потока — 2» пока заморожено из-за американских санкций. Несмотря на это представитель компании Nord Stream 2 AG ранее заявлял, что работы по завершению российского газопровода возобновятся в декабре 2020 года.