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15:56   1 Декабря 2020
Общество

Мишустин назвал инцидент с концертом Басты в пандемию недопустимым

Мишустин назвал инцидент с концертом Басты в пандемию недопустимым

Инцидент с проведением концерта рэпера Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга недопустимым назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Подобные массовые мероприятия являются недопустимыми, как и пренебрежение здоровьем россиян ради выгоды, объяснил Мишустин. Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец после концерта Басты.

Согласно эпидрасследованию, на концерте собралось большое количество человек, что недопустимо на фоне распространения коронавирусной инфекции. Материалы передали в суд.

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#концерт #баста #мишустин #коронавирус

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