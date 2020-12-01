Минздрав РФ обеспокоен ситуацией с COVID-19 в Петербурге

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил о беспокойстве в связи со сложившейся ситуацией на фоне коронавируса в некоторых регионах.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил о беспокойстве в связи со сложившейся ситуацией на фоне коронавируса в некоторых регионах.

Санкт-Петербург и Калининградская область вызывают наибольшую тревогу у главы ведомства, который отметил малый резерв свободных больничных коек в этих и других субъектах страны.

"Менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 регионах РФ", — заявил министр в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день не заняты пациентами с коронавирусом около 21 процента из 276 тысяч коек, развернутых в России во время обострения эпидемиологической ситуации, добавил Мурашко.