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15:42   1 Декабря 2020
Экономика

Сумма финансовой помощи Евросоюза для Украины оказалась выше обещанной

Сумма финансовой помощи Евросоюза для Украины оказалась выше обещанной

Евросоюз предоставил Украине финансовую поддержку, значительно превышающую обещанные ранее размеры.

С 2014 года Киев получил от ЕС 16,5 миллиарда евро в качестве финансовой помощи. Речь идет о займах и грантах, которые в общей сложности в полтора раза превысили тот пакет мер поддержки, который обещала организовать Еврокомиссия шесть лет назад.

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#евросоюз #ес #украина

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