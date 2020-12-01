Сумма финансовой помощи Евросоюза для Украины оказалась выше обещанной

Евросоюз предоставил Украине финансовую поддержку, значительно превышающую обещанные ранее размеры.

Евросоюз предоставил Украине финансовую поддержку, значительно превышающую обещанные ранее размеры.

С 2014 года Киев получил от ЕС 16,5 миллиарда евро в качестве финансовой помощи. Речь идет о займах и грантах, которые в общей сложности в полтора раза превысили тот пакет мер поддержки, который обещала организовать Еврокомиссия шесть лет назад.