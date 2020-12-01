Алиев предложил создать "второе государство" армян во французском Марселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил Франции на требования вывести войска из Карабаха инициативой "отдать армянам" Марсель.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил Франции на требования вывести войска из Карабаха инициативой "отдать армянам" Марсель.

Азербайджанский лидер предложил французским властям переселить всех живущих в стране армян в Марсель, сделав город "вторым государством" для выходцев из Армении.