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15:42   1 Декабря 2020
Политика

Алиев предложил создать "второе государство" армян во французском Марселе

Алиев предложил создать "второе государство" армян во французском Марселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил Франции на требования вывести войска из Карабаха инициативой "отдать армянам" Марсель.

Азербайджанский лидер предложил французским властям переселить всех живущих в стране армян в Марсель, сделав город "вторым государством" для выходцев из Армении.

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#армяне #азербайджан #алиев #марсель

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