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15:36   1 Декабря 2020
Происшествия

Полицейские задержали предполагаемых угонщиков авто в Подмосковье

Полицейские задержали предполагаемых угонщиков авто в Подмосковье

Спецоперация по задержанию предполагаемых злоумышленников прошла в Московской области. Угонщиками авто оказались два местных жителя – мужчины в возрасте 23 и 34 лет. Сейчас подозреваемые в хищении машин находятся под стражей.

В ходе организованной проверки следователи установили, что задержанные граждане имеют отношение к угону автомобиля в поселке Ржавки, пишут "Вести Подмосковья". Они вскрыли машину при помощи специального оборудования и отогнали ее в "гараж-отстойник".

Также правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к еще одному похожему угону в области. Общая сумма ущерба от действий преступников составила порядка 5 млн рублей.

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