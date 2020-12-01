Полицейские задержали предполагаемых угонщиков авто в Подмосковье

Задержанные правоохранителями мужчины подозреваются в серии краж автомобилей на пять млн рублей, пишет издание "Вести Подмосковья".

Спецоперация по задержанию предполагаемых злоумышленников прошла в Московской области. Угонщиками авто оказались два местных жителя – мужчины в возрасте 23 и 34 лет. Сейчас подозреваемые в хищении машин находятся под стражей.

В ходе организованной проверки следователи установили, что задержанные граждане имеют отношение к угону автомобиля в поселке Ржавки, пишут "Вести Подмосковья". Они вскрыли машину при помощи специального оборудования и отогнали ее в "гараж-отстойник".

Также правоохранители проверяют информацию о причастности злоумышленников к еще одному похожему угону в области. Общая сумма ущерба от действий преступников составила порядка 5 млн рублей.