Серийного убийцу пенсионерок задержали в Казани

Подозреваемого в жестоких убийствах пожилых женщин задержали в Татарстане. Злоумышленник совершал преступления в квартирах жертв.

Подозреваемого в жестоких убийствах пожилых женщин задержали в Татарстане. Злоумышленник совершал преступления в квартирах жертв.

В период с 2011 по 2012 год преступник убивал казанских пенсионерок. Представляясь сотрудником ЖКХ, он проникал в квартиры одиноких жертв, где душил их.

Следственный комитет позднее подтвердил факт задержания подозреваемого в убийствах 26 женщин. Предполагаемым серийным убийцей оказался 38-летний житель Казани Радик Т. В настоящий момент он дает показания.