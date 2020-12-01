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15:32   1 Декабря 2020
Происшествия

Серийного убийцу пенсионерок задержали в Казани

Серийного убийцу пенсионерок задержали в Казани

Подозреваемого в жестоких убийствах пожилых женщин задержали в Татарстане. Злоумышленник совершал преступления в квартирах жертв.

В период с 2011 по 2012 год преступник убивал казанских пенсионерок. Представляясь сотрудником ЖКХ, он проникал в квартиры одиноких жертв, где душил их.

Следственный комитет позднее подтвердил факт задержания подозреваемого в убийствах 26 женщин. Предполагаемым серийным убийцей оказался 38-летний житель Казани Радик Т. В настоящий момент он дает показания.

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#татарстан #казань #серийный убийца

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