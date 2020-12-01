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15:28   1 Декабря 2020
Политика

Историк Нарочницкая рассказала, как Запад относился к России в 90-х

Историк Нарочницкая рассказала, как Запад относился к России в 90-х

Западные страны в 1990-е годы были уверены, что Россия никогда не возродится как великая держава. Об этом рассказала доктор исторических наук и политолог Наталия Нарочницкая.

Запад потирал руки, глядя на Россию в 90-е годы, заявила историк Нарочницкая. Тогда расчеты западных стран не оправдались, а создание нестабильной ситуации вокруг нынешних границ РФ стало одной из целей англосаксонских сил, отметила эксперт.

"Им было выгодно, чтобы государство упало именно в ту сторону", — поделилась политолог с "Украиной.ру".

По мнению Нарочницкой, Западу нет дела до украинцев, белорусов или киргизов. Они являются лишь инструментами для давления на Россию и выкачивания богатств из постсоветских государств.

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#россия #запад #Нарочницкая

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