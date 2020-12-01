15:28 1 Декабря 2020Политика
Историк Нарочницкая рассказала, как Запад относился к России в 90-х
Западные страны в 1990-е годы были уверены, что Россия никогда не возродится как великая держава. Об этом рассказала доктор исторических наук и политолог Наталия Нарочницкая.
Западные страны в 1990-е годы были уверены, что Россия никогда не возродится как великая держава. Об этом рассказала доктор исторических наук и политолог Наталия Нарочницкая.
Запад потирал руки, глядя на Россию в 90-е годы, заявила историк Нарочницкая. Тогда расчеты западных стран не оправдались, а создание нестабильной ситуации вокруг нынешних границ РФ стало одной из целей англосаксонских сил, отметила эксперт.
"Им было выгодно, чтобы государство упало именно в ту сторону", — поделилась политолог с "Украиной.ру".
По мнению Нарочницкой, Западу нет дела до украинцев, белорусов или киргизов. Они являются лишь инструментами для давления на Россию и выкачивания богатств из постсоветских государств.