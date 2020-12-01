Миротворцы ВС РФ в Карабахе готовят позиции к зимовке

Российские миротворцы оборудуют инженерные сооружения к условиям зимы в Нагорном Карабахе. Россиянам нужно завершить строительство до сильных холодов.

Российские миротворцы оборудуют инженерные сооружения к условиям зимы в Нагорном Карабахе. Россиянам нужно завершить строительство до сильных холодов.

Специалисты возводят блокпосты, начато оборудование позиций в районах поселения Зараслы и совхоза Лысогорский. Работа проходит в сложных условиях, в гористую местность пришла зима. Военнослужащим нужно успеть обустройство постов до того, как в Карабахе закрепится холодная температура, сообщает ФАН.

На блокпостах будут созданы максимально комфортные условия для солдат. Россияне получат и достойные условия проживания — горячую воду, душ, биотуалет, удобные места для отдыха. Особое внимание уделено защите позиций. Пункты смогут устоять под обстрелами из стрелкового вооружения, гранатометов и автопушек.