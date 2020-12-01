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15:12   1 Декабря 2020
Общество

Прощание с Ириной Антоновой будет проходить в закрытом формате

Прощание с Ириной Антоновой будет проходить в закрытом формате

Церемония прощания с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой пройдет в закрытом формате. Об этом сообщили в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина.

Искусствоведа похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с матерью и супругом.

Ирина Антонова попала в больницу с подозрением на инсульт. Спустя 11 дней врачи диагностировали у 98-летней женщины COVID-19 и перевели ее в госпиталь в Коммунарке. Она находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ. К сожалению, вечером 30 ноября Ирина Александровна умерла, пишет "360".

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