Цена биткоина побила очередной рекорд

Показатель стоимости самой популярной криптовалюты в мире, по данным торговой площадки, рекордно вырос.

Показатель стоимости самой популярной криптовалюты в мире, по данным торговой площадки, рекордно вырос.

Сообщается, что, по состоянию на 14:10 по московскому времени, цена одного биткоина составляла 19 915 долларов США. Данный показатель стал рекордным, обновив максимум декабря 2017 года, когда цена криптовалюты была 19 891,99 долларов.

Биткоин — это децентрализованная система одноименной криптовалюты, работающая на основе технологии блокчейн.