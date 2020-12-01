Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:09   1 Декабря 2020
Экономика

Цена биткоина побила очередной рекорд

Цена биткоина побила очередной рекорд

Показатель стоимости самой популярной криптовалюты в мире, по данным торговой площадки, рекордно вырос.

Сообщается, что, по состоянию на 14:10 по московскому времени, цена одного биткоина составляла 19 915 долларов США. Данный показатель стал рекордным, обновив максимум декабря 2017 года, когда цена криптовалюты была 19 891,99 долларов.

Биткоин — это децентрализованная система одноименной криптовалюты, работающая на основе технологии блокчейн.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#рекорд #биткоин #крипта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров