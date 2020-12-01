Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:06   1 Декабря 2020
Политика

Миротворцы РФ выступили гарантом передачи Лачинского района Азербайджану

Миротворцы РФ выступили гарантом передачи Лачинского района Азербайджану

Лачинский район Нагорно-Карабахской Республики передали вооруженным силам Азербайджана при посредничестве российских миротворцев.

Ереван взял на себя обязательства по передаче трех районов Нагорного Карабаха Азербайджану. Армения должна была выполнить условия трехстороннего соглашения до 1 декабря. Миротворцы РФ выступили гарантом этих договоренностей и стали посредниками в передаче Лачинского района. Участниками соглашения являются Россия, Армения и Азербайджан.

Армения передала Азербайджану два из трех нужных районов до 25 ноября 2020 года. Лачинский коридор останется под контролем российских миротворцев, несмотря на то, что сам район отошел азербайджанской стороне, пишет ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#азербайджан #передача #лачинский район

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров