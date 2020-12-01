Миротворцы РФ выступили гарантом передачи Лачинского района Азербайджану

Лачинский район Нагорно-Карабахской Республики передали вооруженным силам Азербайджана при посредничестве российских миротворцев.

Лачинский район Нагорно-Карабахской Республики передали вооруженным силам Азербайджана при посредничестве российских миротворцев.

Ереван взял на себя обязательства по передаче трех районов Нагорного Карабаха Азербайджану. Армения должна была выполнить условия трехстороннего соглашения до 1 декабря. Миротворцы РФ выступили гарантом этих договоренностей и стали посредниками в передаче Лачинского района. Участниками соглашения являются Россия, Армения и Азербайджан.

Армения передала Азербайджану два из трех нужных районов до 25 ноября 2020 года. Лачинский коридор останется под контролем российских миротворцев, несмотря на то, что сам район отошел азербайджанской стороне, пишет ФАН.