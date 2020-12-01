Новые российские законы. Что изменилось с декабря 2020 года

Россияне смогут оформить электронные трудовые книжки и возвращать билеты на поезд онлайн.

С декабря 2020 года в стране начинает работать ряд законов, которые коснутся многих россиян. Рассказываем, какие изменения вступили в силу за месяц до Нового года.

Уведомления о льготах

Людей станут уведомлять о положенных им услугах и социальных льготах. К примеру, если родитель зарегистрирован на Едином портале госуслуг (ЕСИА), то ему в личный кабинет придет сообщение о положенных выплатах на детей. Делать для этого ничего не нужно: система сама будет отправлять запрос в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

«Письма счастья» будут приходить сразу с рекомендациями о том, как человеку получить ту или иную услугу, выплату. Со следующего года такая рассылка начнет доходить до адресата в виде СМС и телефонных звонков. С 2022 года при любом посещении государственного органа гражданину РФ также будут рассказывать об имеющихся у него правах на социальные льготы.

Для каждого из вышеописанных способов потребуется согласие человека. Информировать будут по мерам социальной поддержки от Пенсионного фонда РФ, министерства труда и социальной защиты, Фонда социального страхования и некоторых подведомственных учреждений.

Жалобы медиков

Российские медики смогут пожаловаться на отсутствие или задержку выплат, положенных за работу с коронавирусными больными. В личном кабинете на портале госуслуг для этого появилась специальная электронная форма. Такие жалобы обещают оперативно рассматривать и проводить по ним проверки.

Работники медучреждений будут получать «коронавирусные надбавки» до 31 декабря 2021 года. О продлении мер поддержки пока не заявлялось. Выплаты также положены среднему и младшему медперсоналу, который работает с инфицированными COVID-19.

Билеты льготникам

С 1 декабря льготники смогут покупать билеты на поезда дальнего следования и электрички дистанционно уже с учетом положенной скидки. Раньше для этого нужно было лично обращаться в железнодорожную кассу и показывать документы, предоставляющие льготы. Через интернет можно было купить билет только по его полной стоимости.

Операторы, которые занимаются продажами электронных билетов, будут получать все данные от федеральных информационных систем. Гораздо быстрее эта связка будет работать, если пользователь авторизуется, к примеру, на сайте РЖД, с помощью портала госуслуг.

Аналогичным образом по сети можно будет вернуть деньги за неиспользованный билет, купленный онлайн. Этой возможностью уже смогут воспользоваться все россияне, а не только льготники.

Маркировка музыкальных инструментов

С 3 декабря нельзя будет вывезти редкий музыкальный инструмент за границу без специального разрешения. К «редким» относятся те инструменты (и смычки), которые представляют исключительную культурную ценность. Министерство культуры должно будет оформлять разрешение на каждый такой груз, а также ставить на нем специальную метку, которая действует десять лет.

ПТС и СТС

Изменения в российских законах также коснутся требований к водительскому удостоверению и свидетельству о регистрации (СТС). Форма паспорта транспортного средства (ПТС) также слегка изменится.

На водительских правах, в верхней части, появятся надпись «водительское удостоверение» на русском, английском и французском языках. В свидетельстве о регистрации транспортного средства теперь должны быть прописаны данные о мощности двигателя автомобиля. Для машин, которые стоят на учете на ограниченный срок, к этому прибавляются сведения о сроке государственной регистрации.

Автолюбителей предупредили, что ходить с документами старого образца можно будет только до 1 января 2025 года. В ПТС поменяются требования к цветам. Сотрудники МРЭО не смогут вносить его самостоятельно, а должны будут выбрать из перечисленных.

Нотариусы по дистанционке

Осенью 2020 года не только студенты и школьники вновь вернулись к онлайн-занятиям из-за пандемии коронавируса. На дистанционку ушли и нотариусы, а с 29 декабря в стране меняется законодательство в части их удаленной деятельности.

В электронную форму перевели следующие услуги: принятие денег в депозит, свидетельствование верности перевода документа на другой язык, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и передача электронных документов юрлицам и физлицам.

Через интернет также можно будет провести сделку сразу с несколькими нотариусами. Эта возможность будет полезна тем, кто покупает жилплощадь в другом регионе. Нотариусы смогут идентифицировать клиента с помощью единой биометрической системы, если в ходе работы у них возникнут какие-либо подозрения.

«Этим законом мы существенно упрощаем для граждан и бизнеса получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Электронные трудовые книжки

Завершает парад нововведений электронные трудовые книжки, о которых россиян спрашивали еще летом. До 31 декабря каждый должен решить, будет ли он переводить свою трудовую в цифровую форму или оставит в бумажном виде. Переход на цифру строго добровольный. Чтобы осуществить его, нужно подать работодателю соответствующее заявление.

Лица, которые не успели запросить перевод трудовой книжки в электронную форму по уважительным причинам (болезнь, отпуск по уходу за ребенком), смогут сделать это в 2021 году.