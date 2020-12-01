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14:36   1 Декабря 2020
Политика

Мишустин прокомментировал сложную ситуацию с COVID-19 в регионах

Мишустин прокомментировал сложную ситуацию с COVID-19 в регионах

Главы российских регионов с трудной ситуацией по коронавирусу должны принимать более решительные ограничительные меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, важно правильно оценивать обстановку в регионах страны. Если в каком-либо регионе зафиксирована высокая заболеваемость или система здравоохранения сильно загружена, то стоит ввести более строгие ограничительные меры.

Руководители субъектов РФ, где возникла обостренная ситуация с COVID-19, должны более решительно применять меры по борьбе с коронавирусом, заключил Мишустин.

 

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#россия #правительство #мишустин #коронавирус

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