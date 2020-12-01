Салют прогремел на праздновании в День Республики ЦАР

Центральноафриканская Республика (ЦАР) сегодня отмечает День Республики. Власти подготовили ряд торжественных мероприятий для местных жителей.

Центральноафриканская Республика (ЦАР) сегодня отмечает День Республики. Власти подготовили ряд торжественных мероприятий для местных жителей.

Парад проходит по проспекту Мартир, куда прибыл кортеж президента Фостен-Арканжа Туадера. С трибуны он поздравил соотечественников с праздником, передает Федеральное агентство новостей.

Самых выдающихся граждан президент наградил медалями, и в их честь был дан залп из артиллерийских орудий. Также в этот торжественный день был запущен салют в цвета флага страны.