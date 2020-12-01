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14:32   1 Декабря 2020
Общество

Салют прогремел на праздновании в День Республики ЦАР

Салют прогремел на праздновании в День Республики ЦАР

Центральноафриканская Республика (ЦАР) сегодня отмечает День Республики. Власти подготовили ряд торжественных мероприятий для местных жителей.

Парад проходит по проспекту Мартир, куда прибыл кортеж президента Фостен-Арканжа Туадера. С трибуны он поздравил соотечественников с праздником, передает Федеральное агентство новостей.

Самых выдающихся граждан президент наградил медалями, и в их честь был дан залп из артиллерийских орудий. Также в этот торжественный день был запущен салют в цвета флага страны.

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