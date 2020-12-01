Pfizer и BioNTech подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 в ЕС

Компании Pfizer и BioNTech отправили запрос на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.

Компании Pfizer и BioNTech отправили запрос на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции в Европе.

Компании Pfizer и BioNTech подали заявку 30 ноября 2020 года на срочную регистрацию своей вакцины BNT162b2 против коронавируса, в основе которой лежит технология матричной РНК. Если запрос одобрят, то лекарство можно будет использовать в Европе до конца года. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе производителей.

Компании также собираются подать заявки на использование вакцины в Австралии, Канаде, Японии и других странах мира. В октябре был подан запрос в США.

Отмечается, что срочная регистрация препарата означает, что регулятор должен принять решение, превышает ли польза вакцины-кандидата риски заражения COVID-19. Производители также сообщают, что третья фаза клинических испытаний в ноябре прошла успешно.