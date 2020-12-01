Участникам испытаний вакцины не советуют сдавать тест на антитела к COVID-19

Самостоятельная сдача теста на антитела к COVID-19 не рекомендуется добровольцам, участвовавшим в испытаниях вакцины от коронавируса, заявил израильский иммунолог Яков Беркут.

Самостоятельная сдача теста на антитела к COVID-19 не рекомендуется добровольцам, участвовавшим в испытаниях вакцины от коронавируса, заявил израильский иммунолог Яков Беркут.

Лучше всего перед этим проконсультироваться со своим лечащим врачом, подчеркивает медик. Как передает телеканал "360", если человек все же самостоятельно решил провериться, ему стоит отчитаться перед доктором о результатах теста.

Полученная информация о наличии антител к коронавирусу не должна оказывать влияния на общий ход исследования, добавил медик. Как уточнил Беркун, факт того, знает пациент или не знает, привит ли он, никак не скажется на общем состоянии его здоровья.