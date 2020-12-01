Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Петербурге с 1 декабря

Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Северной столице.

Новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Северной столице.

Ограничения связаны с наполняемостью концертных залов, театров и кинотеатров. Заполнять залы можно будет только на 25% от общего числа зрительских мест. Мероприятия, на которые были проданы билеты до подписания постановления о новых ограничениях — до 18 ноября — являются исключением. Также запрещается продажа билетов без указания зрительского места, в основном на танцпол.

В Петербурге всего зафиксировано 125 907 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели больше 71 тыс. человек, скончались 5432 пациента. За сутки выявлен 3691 случай заражения. Впервые с 25 октября количество выявленных больных пошло на понижение, передает ТАСС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением ограничений. Академик РАН Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, осудил организаторов концертов в городе.