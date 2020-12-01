Михаил Ефремов впервые написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов впервые отправил письмо с извинениями жене погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом рассказал представитель потерпевшей стороны.

Актер Михаил Ефремов впервые отправил письмо с извинениями жене погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом рассказал представитель потерпевшей стороны.

Артист написал Маргарите из СИЗО. Он выразил соболезнования и попросил у женщины прощения за содеянное. Ефремов добавил, что не знает, как жить дальше. Он поделился с Маргаритой тем, что уже никогда не сможет стать тем веселым и ироничным человеком, которым был раньше, передает ТАСС слова актера.

Вину за оскорбления в адрес семьи Захарова он переложил на адвоката. По словам Ефремова, он не раз просил его прекратить высказываться о родственниках погибшего, однако тот не слушал.

Московский суд признал Михаила Ефремова виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. Он получил 7,5 года колонии. Артиста отправили в ту же тюрьму, где сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.