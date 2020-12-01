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13:55   1 Декабря 2020
Общество

Пропавшего актера Ефремова обнаружили в колонии Кокорина и Мамаева

Пропавшего актера Ефремова обнаружили в колонии Кокорина и Мамаева

Актер Михаил Ефремов находится в колонии, где отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Тюрьма расположена в Белгородской области.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщал, что артист пропал. Вскоре о его местонахождении рассказала зампредседателя ОНК Ева Меркачева. Михаил Ефремов, по ее словам, находился на карантине в СИЗО Белгорода, пишет "Общественная служба новостей".

Актер, признанный виновным в смертельном ДТП, был один в камере изолятора и постоянно читал книги. Его карантин длился долго на фоне ситуации с коронавирусом. Срок изоляции осужденного истек 27 ноября.

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