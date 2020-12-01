В Латвии призвали уравнять призыв не носить маски с геноцидом при Гитлере

Латвийский депутат предложил разработать специальную норму, аналогичную той, которая бы предусматривала ответственность за призывы к геноциду.

В Латвии предложили приравнять нарушение ограничительных мер против коронавируса, к геноциду. С такой инициативой выступил председатель комиссии Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцас.

По словам депутата латвийского парламента, ответственность за призыв нарушать ограничения по COVID-19 необходимо предусмотреть в уголовном законодательстве страны. В настоящее время полиция рассматривает подобное подстрекательство как хулиганство. Однако, по мнению Ранцаса, такие действия ставят под угрозу здоровье населения.

По утверждению политика, подкомиссия по уголовному праву в ближайшее время рассмотрит этот вопрос с привлечением представителей полиции, прокуратуры и суда. Депутат Сейма Латвии не исключил, что на законодательном уровне будет также создана специальная норма, аналогичная той, которая предусматривала ответственность за призывы к геноциду. Согласно Уголовному закону Латвии, геноцид наказывается пожизненным заключением или лишением свободы на срок от трех до двадцати лет.

«Я даже пошел бы дальше и разработал новую норму так, чтобы она предусматривала ответственность, как предусматривает норма Уголовного закона о призывах к геноциду. Это могла бы быть норма, предусматривающая ответственность просто за звонок, не предполагающий, что могут произойти какие-либо последствия», — отметил Ранцас.

Впрочем, необходимость такого нововведения требует оценки экспертов, добавил Ранцас.

Кроме того, депутат посетовал на недостаточный контроль за соблюдением мер по коронавирусу:

«Очевидно, что на улицах должны быть патрули. Сотрудников полиции для этого недостаточно даже в самых крупных городах. Очевидно, министру внутренних дел придется обратиться к министру обороны».

На случай крайне жестких ограничений помощь правительству должны оказать и вооруженные силы республики.

9 ноября в Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Изначально его снятие планировалось 6 декабря, однако министр здравоохранения республики не исключила продление ЧС до конца этого года.