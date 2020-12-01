Баранец посоветовал Санду «не трепыхаться» и помнить о генерале Лебеде

Избранный президент Молдавии предложением вывести из Приднестровья российских миротворцев провоцирует эскалацию в регионе.

Избранный президент Молдавии Майя Санду предложением вывести из Приднестровья российских миротворцев провоцирует эскалацию в регионе. Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По мнению Санду, российских миротворцев в конфликтном районе нужно заменить на гражданских наблюдателей, которые будут действовать под патронажем ОБСЕ.

Виктор Баранец, комментируя инициативу главы республики, напомнил, что Кишинев и Москва после распада СССР заключили соглашения, которые нельзя просто взять и выбросить на помойку.

«Тетенька трепыхается, тетенька, которая держит нос повернутым в Европу, хочет призвать в качестве миротворцев те силы, которые, безусловно, будут подыгрывать Кишиневу», — заявил военный эксперт.

При этом он предупредил Санду о возможной войне, которая может начаться, если она откажется принимать во внимание мнение жителей Приднестровья. Баранец уверен, что насильственное выталкивание российских миротворцев равно выдергиванию чеки из гранаты — после этого неминуемо произойдет взрыв. Тогда Россия будет искать решение по исправлению ситуации, и Санду оно не понравится, предугадывает Баранец.

«Если в тяжелом 1992 году войну остановил генерал Лебедь, то Санду должна знать, что у нас и сейчас есть в армии немало генералов, которые умеют решать подобные задачи», — подчеркнул военный эксперт.

В заключение беседы Баранец также посоветовал избранному президенту Молдавии во время общения с Кремлем вести себя культурнее.