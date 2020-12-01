13:42 1 Декабря 2020Политика
РФ надеется, что новый глава США будет считаться с интересами других стран
Москва надеется, что новый лидер США и его администрация начнут считаться с интересами других государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Москва надеется, что новый лидер США и его администрация начнут считаться с интересами других государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство собирается работать с командой, которую выбрал народ соединенных Штатов. Но взаимодействие будет осуществляться только на принципах "честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела".
Кроме того, Лавров уверен, что говорить о последствиях американских президентских выборов для международных отношений до объявления итогов плебисцита от официальных органов еще рано и для России это является принципиальной позицией.
Глава МИД Российской Федерации подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий.