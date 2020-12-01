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13:42   1 Декабря 2020
Общество

Названо условие для передачи антител к коронавирусу от матери к ребенку

Названо условие для передачи антител к коронавирусу от матери к ребенку

Грудной ребенок может получить антитела к коронавирусной инфекции вместе с молоком матери, перенесшей COVID-19, однако только в период грудного вскармливания.

Это связано с тем, что антитела быстро разрушаются. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Ребенок теоретически может иметь какую-то защиту от COVID-19, пока получает грудное молоко", — подчеркнула она.

Отмечается, что медики уже фиксировали случаи, когда у здоровых младенцев находили антитела к коронавирусу, потому что их матери уже перенесли COVID-19. Исследования показали, что титры антител к SARS-CoV-2 у таких новорожденных очень быстро снижаются. По словам Пшеничной, это свидетельствует о том, что врачи имеют дело с материнскими антителами, передает телеканал "360".

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