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13:38   1 Декабря 2020
Происшествия

Гуманитарный корпус МПГУ эвакуировали из-за задымления

Гуманитарный корпус МПГУ эвакуировали из-за задымления

Учебный корпус Московского педагогического государственного университета эвакуировали из-за возгорания на первом этаже, сообщили в главке МЧС.

Информация о задымлении в корпусе гуманитарных факультетов МГПУ на проспекте Вернадского поступила на пульт дежурного в 12:45. Всех студентов и преподавателей выводят на улицу. Сотрудники МЧС устанавливают очаг возгорания.

Источник ФАН в экстренных службах уточнил, что до прибытия спасателей здание покинули 50 человек. Никто не пострадал.

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#эвакуация #задымление #мпгу

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