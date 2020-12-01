Гуманитарный корпус МПГУ эвакуировали из-за задымления

Учебный корпус Московского педагогического государственного университета эвакуировали из-за возгорания на первом этаже, сообщили в главке МЧС.

Учебный корпус Московского педагогического государственного университета эвакуировали из-за возгорания на первом этаже, сообщили в главке МЧС.

Информация о задымлении в корпусе гуманитарных факультетов МГПУ на проспекте Вернадского поступила на пульт дежурного в 12:45. Всех студентов и преподавателей выводят на улицу. Сотрудники МЧС устанавливают очаг возгорания.

Источник ФАН в экстренных службах уточнил, что до прибытия спасателей здание покинули 50 человек. Никто не пострадал.