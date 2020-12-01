Лидер ЦАР отметил развитие медицины, соцжилья и информационных технологий

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил с обращением к соотечественникам накануне Дня провозглашения Республики.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил с обращением к соотечественникам накануне Дня провозглашения Республики.

ЦАР была провозглашена официально 1 декабря 1958 года отцом-основателем Бартелеми Боганда. Однако предыдущие власти страны вместо работы над укреплением суверенитета и развитием лишь преследовали собственные политические цели, порабощая народ, передает слова Туадеры Федеральное агентство новостей.

Боеспособность армии оставляла желать лучшего, в ЦАР проникали наемники, которые разграбляли природные богатства страны.

Туадера подчеркнул, что с момента прихода к власти он работал над укреплением государства и восстановлением национальной армии. За последние четыре года дружественные ЦАР страны, в том числе Россия, помогли укрепить военный потенциал страны. FACA получила оружие, боеприпасы, транспортные средства, инженерные системы, речные катера и 20 бронеавтомобилей БРДМ-2.

Туадера добавил, что в ЦАР за последние годы возведено 100 новых и переоснащено 300 действующих медицинских учреждений. Большая часть больниц укомплектована машинами скорой помощи. Власти страны работают над развитием и ремонтом дорожной сети страны, строительством социального жилья, обеспечением доступа к воде, электроэнергии и информационным технологиям.

Президент ЦАР подчеркнул, что важно обеспечить равенство всех граждан страны перед законом и соблюдение прав женщин.

Вскоре в ЦАР изберут нового президента и членов Национальной Ассамблеи. Туадера призвал соотечественников сохранять бдительность и мобилизоваться на защиту единства страны.