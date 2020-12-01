Китайские эксперты рассказали, как авианосцы РФ прорвут морскую блокаду США

Москва знает, чем ответить на планы США по морской блокаде России. Российские предприятия начали строительство двух авианосцев, пишет Sohu.

Москва знает, чем ответить на планы США по морской блокаде России. Российские предприятия начали строительство двух авианосцев, пишет Sohu.

Россия - одна из пяти стран, располагающих современным и мощным флотом, отмечают китайские обозреватели. Перевод статьи Sohu представляет "ПолитРоссия".

РФ начнет строить два новых авианосца "Шторм" и "Ламантин". По мнению китайских аналитиков, этот факт полностью разрушил планы США по морской блокаде РФ.

«Морская блокада США полностью провалилась, строительство двух новых авианосцев может начаться одновременно», – пишут китайские аналитики.

Россия продемонстрировала всему миру огромную решимость: несмотря на то, что экономическая ситуация в стране к своему пику еще не вернулась, Москва активно оснащает ВМФ РФ боевыми кораблями. Строительство сразу двух авианосцев китайские аналитики назвали очень смелым решением.

Новые корабли не только укрепят имидж военной державы, но и прорвут годами выстраиваемую США морскую блокаду.

Для США этот маневр России стал полной неожиданностью. Авианосец проекта "Шторм" сможет нести до 90 самолетов на борту, в том числе новейшие Су-57.