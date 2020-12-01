Синоптики рассказали о выпадении "алмазной пыли" в Москве

Скоротечные заряды снега охарактеризуют наступление зимы в Москве. О необычном явлении в виде высыпаний "алмазной пыли" и "ледяных игл" рассказали столичные синоптики.

Скоротечные заряды снега охарактеризуют наступление зимы в Москве. О необычном явлении в виде высыпаний "алмазной пыли" и "ледяных игл" рассказали столичные синоптики.

Водяной пар атмосферы, который будет наблюдаться в столичном регионе ближе к концу недели, будет вымерзать при влажности воздуха в 90%, поделились в центре погоды "Фобос". Как передает телеканал "360", в связи с этим нам Москвой можно будет заметить так называемые осадки ясного неба в виде маленьких ледяных кристаллов.

Общая масса "ледяных игл" и "алмазной пыли" не превысит одного-двух миллиметров, поделились эксперты. Также москвичи в первые дни зимы будут наблюдать за кратковременным выпадением снега. Вдобавок к этому, на улицах столицы образуется гололедица из-за наступившего похолодания. Отметки на столбиках термометров днем составят от 0 до -5 градусов.