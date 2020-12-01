Жители ЦАР поприветствовали президента на параде в честь Дня Республики

День Республики в ЦАР отметят концертом и футбольным матчем, а также торжественным парадом, на который прибыл президент Фостен-Арканж Туадера.

День Республики в ЦАР отметят концертом и футбольным матчем, а также торжественным парадом, на который прибыл президент Фостен-Арканж Туадера.

Кортеж Туадера проехал по центральному проспекту Мартир перед стоящими в парадном строю представителями армии и правоохранителями. Президента приветствовали местные жители с флагами и воздушными шарами. Туадера выступил с речью, а также вручил государственные награды выдающимся жителям республики.

После выступления президента по проспекту проедет военный парад, в котором примет участие бронетехника, подаренная ЦАР Россией. Официальная часть праздника завершится фейерверком, после чего состоится концерт, а также футбольный матч. Кроме того, пройдет награждение участников конкурсов рисунков и сочинений, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).