Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:57   1 Декабря 2020
Экономика

Россияне стали реже платить по автокредитам из-за пандемии

Россияне стали реже платить по автокредитам из-за пандемии

Российские аналитики уже второй раз за этот год отмечают рекордные показатели просрочек платежей по кредитам, взятым гражданами РФ на покупку автомобилей.

Рост задолженностей в сфере автозаймов отметили эксперты бюро кредитных историй "Эквифакс" и специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, передает РБК.

"Заемщики остановили платежи по кредитам на 638 миллионов рублей", — говорится в исследовании.

Подобная ситуация отмечалась весной текущего года, когда количество новых неплатежей превысило 672 миллиона рублей. На это повлиял всеобщий локдаун, лишивший многих россиян возможности выплачивать долги, утверждают аналитики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #долги #автокредиты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров