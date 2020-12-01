Россияне стали реже платить по автокредитам из-за пандемии

Российские аналитики уже второй раз за этот год отмечают рекордные показатели просрочек платежей по кредитам, взятым гражданами РФ на покупку автомобилей.

Российские аналитики уже второй раз за этот год отмечают рекордные показатели просрочек платежей по кредитам, взятым гражданами РФ на покупку автомобилей.

Рост задолженностей в сфере автозаймов отметили эксперты бюро кредитных историй "Эквифакс" и специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, передает РБК.

"Заемщики остановили платежи по кредитам на 638 миллионов рублей", — говорится в исследовании.

Подобная ситуация отмечалась весной текущего года, когда количество новых неплатежей превысило 672 миллиона рублей. На это повлиял всеобщий локдаун, лишивший многих россиян возможности выплачивать долги, утверждают аналитики.