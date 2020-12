НАТО пугает Россией в Крыму, чтобы разместить новые базы в Болгарии и Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе в ответ на усиление российской группировки в Крыму.

В ближайшем будущем НАТО может увеличить количество военных группировок в Черноморском регионе и разместить их там на постоянной основе. Такое мнение корреспонденту «Политики Сегодня» выразил военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе. По его словам, это должно стать ответом Североатлантического альянса на усиление российской военной группировки в Крыму. Об этом он заявил в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО, которая состоится 1-2 декабря.

Столтенберг намерен обсудить вопрос с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Главы ведомств примут участие в отдельной онлайн-сессии в рамках видеоконференции.

Ukraine and Georgia both feature among NATO's 6 Enhanced Opportunities Partners but the two former Soviet republics seek greater integration as they continue to push for eventual membership. @getmalyona, Irakli Porchkhidze & @Solodkyy show a path forward. https://t.co/tEzMBAMrBe