НАТО пугает Россией в Крыму, чтобы разместить новые базы в Болгарии и Румынии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе в ответ на усиление российской группировки в Крыму.

В ближайшем будущем НАТО может увеличить количество военных группировок в Черноморском регионе и разместить их там на постоянной основе. Такое мнение корреспонденту «Политики Сегодня» выразил военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе. По его словам, это должно стать ответом Североатлантического альянса на усиление российской военной группировки в Крыму. Об этом он заявил в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО, которая состоится 1-2 декабря.

Столтенберг намерен обсудить вопрос с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Главы ведомств примут участие в отдельной онлайн-сессии в рамках видеоконференции.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами», — сообщил генсек НАТО.

Ukraine and Georgia both feature among NATO's 6 Enhanced Opportunities Partners but the two former Soviet republics seek greater integration as they continue to push for eventual membership. @getmalyona, Irakli Porchkhidze & @Solodkyy show a path forward. https://t.co/tEzMBAMrBe — Eurasia Center (@ACEurasia) November 29, 2020

Кроме того, Столтенберг оценил роль Турции, Болгарии и Румынии в этом вопросе, которые, будучи членами Альянса, обеспечивают военное присутствие НАТО в Черном море.

«НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием», — отметил политик.

По мнению эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, Североатлантический альянс воспользовался усилением российских группировок в Крыму как предлогом, чтобы увеличить вес в регионе. Эксперт не исключил, что НАТО на постоянной основе разместит войска в Болгарии и Румынии.

«Здесь ситуация двоякая. Россия не ограничилась только лишь группировками и инфраструктурами на территории Крыма, но также усилилась по всем южным рубежам страны, в том числе и примыкающим. Поэтому, действительно, они используют усиление России как аргумент для большего вовлечения Болгарии и Румынии в военные приготовления, совместные учения, размещение небольших контингентов. Возможно, дальше будет продолжение, увеличение контингентов, которые будут дислоцироваться на постоянной, например, основе», — допустил военный эксперт.

Ранее власти Болгарии заявляли, что не намерены открывать на территории страны новые базы НАТО.

С другой стороны, заявление Столтенберга можно воспринимать как «естественную реакцию любой крупной военной машины» на то, что делает один из потенциальных противников.

«В совокупности, чего здесь больше, сказать затруднительно. Но в любом случае, я думаю, что обычным станет такое же ползучее продвижение, перемещение, какое имеет место, например, в отношении Польши. Она согласилась на большее присутствие, и, в том числе, будет нести и расходы на новые базы», — рассуждает Пономаренко.

Впрочем, присутствие НАТО и, прежде всего, американских военных в Польше или Черноморском регионе, вряд ли можно считать серьезной угрозой для российской стороны, констатировал военный эксперт. По его словам, размеры военных контингентов невозможно сопоставить, например, с эпохой холодной войны.

«По количеству персонала, по тем силам и средствам, которые там [в Польше и южном регионе — прим. ред.] периодически находятся, это не противостояние между Организацией Варшавского договора и НАТО во времена холодной войны. Поэтому надо смотреть по обстоятельствам, по тому, что конкретно делается и какую непосредственно угрозу это несет. И в соответствии с этим реагировать. Пока что трудно сказать заранее на перспективу нескольких лет, что именно будет предпринято, но пока эти угрозы не носят, на мой взгляд, критического характера», — подытожил собеседник издания.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщили, что Южный военный округ, штаб которого дислоцируется в Ростове-на-Дону, начал получать самоходные артиллерийские установки 2С19М2 «Мста-СМ». Оружие обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы, а также способно использовать «умные высокоточные снаряды».

По словам источников в оборонном ведомстве, это станет «достойным ответом на усиление южного фланга НАТО».

Южный военный округ получит новейшие САУ «Мста-СМ» https://t.co/LcUYBLe6MD — topnewsrussia.ru (@TopNewsRussiaa) November 28, 2020

Незадолго до этого американский журнал Forbes заявил, что США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму. Сухопутные войска Америки перевезли в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS, сделали несколько выстрелов в воздух и вернули установки обратно в Германию.

В Крыму сообщили, что полуостров надежно защищен новейшими противоракетными комплексами, способными как нейтрализовать любой «ракетный сюрприз», так и нанести ответный сокрушительный удар.https://t.co/dr0kDd0Icm pic.twitter.com/BezCBJHQcW — Газета.Ru (@GazetaRu) November 25, 2020

В беседе с «Политикой Сегодня» военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал такой «сигнал» России «надуванием щек». По его словам, российскую оборону ни комплексами HIMARS, ни скоростью учений не напугать.