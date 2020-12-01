Блюдо, которое подают холодным. Как Иран отомстит за убитого ученого-ядерщика

На похоронах Мохсена Фахризаде было сказано, что виновные понесут наказание.

В Иране похоронили Мохсена Фахризаде — физика-ядерщика, главу организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана, которого застрелили в пятницу, 27 ноября 2020 года. За сутки до этого в священном городе Мешхед прошла церемония прощания с «отцом иранской ядерной программы».

Похороны провели по всем стандартам коронавирусного времени: число людей было ограничено, каждый из приглашенных стоял в защитной маске. На кладбище накрытый иранским флагом гроб привезли из оборонного ведомства, где с ним простились глава Организации атомной энергии Али Ахбар Салехи, министр обороны страны Амир Хатами и руководитель сил специального назначения «Аль-Кудс» Эсмаил Гаани.

Изначально предполагалось, что машину Мохсена Фахризаде обстреляли из автоматического оружия, а спустя несколько секунд недалеко от нее взорвался начиненный взрывчаткой припаркованный автомобиль.

Позже появилась и другая версия: Фахризаде убили в тот момент, когда он вышел из бронированной машины — проверить двигатель, так как он по ошибке принял звуки выстрелов за проблемы с мотором. В этом сценарии также присутствует припаркованный рядом автомобиль: в нем якобы был установлен пулемет «на дистанционном управлении» (управлялся «с помощью спутника»), из которого иранского ядерщика и расстреляли. Кроме погибшего на месте преступления никого не было.

???? تصاویری از محل ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای pic.twitter.com/MShNSptIyd — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) November 27, 2020

«Террористы и враги Ислама хотят заставить священную нацию Ирана остановиться. Но знайте, вы ждете этого уже 40 лет, пока длится террор в Иране. За этот срок мы бы остановили наше движение, но сегодня вы видите, что мы не собираемся останавливаться», — заявил командующий силами воздушно-космического корпуса Сардар Амир.

На официальном уровне прозвучали слова о мести: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пообещал «ответить» на смерть Фахризаде.

«Наши враги пусть ждут ответа. Характер, место и время операции определим мы. <…> Иран оставляет за собой [право] наказать исполнителей и организаторов убийства», — сообщил военнослужащий.

В Тегеране считают, что организатор и исполнитель убийства один и тот же — политическая разведка Израиля «Моссад». Еще в день гибели ученого об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назвав преступление «актом трусости». Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, в свою очередь, создал интригу, рассказав в день похорон о ранее неизвестных подробностях убийства.

По его словам, иранская разведка знала, что на Фахризаде будут совершено покушение именно на том участке дороге, где в последствии и обнаружили расстрелянный автомобиль. Этой информации «не придали большого значения», объяснил Шамхани, потому что за последние 20 лет сообщений о возможном убийстве физика «было слишком много».

Об угрозах отмщения в Иране заявляют не в первый раз. Достаточно вспомнить убийство генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года, когда американские военнослужащие по приказу президента Дональда Трампа обстреляли базу, на которой в тот момент находился Сулеймани. По данным NYT, генерала убили ракетным ударом с беспилотника. В ответ Иран произвел ряд ракетных ударов по базам США, в результате которых (по данным Иранского агентства MEHR News) погибло около 200 военнослужащих. В Вашингтоне рассказали о 64 погибших.

Впрочем, сравнивать гибель Сулеймани со смертью Мохсена Фахризаде нельзя, полагает кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев. Фигура иранского генерала была намного масштабнее, чем «отца ядерной программы». Не зря после смерти Сулеймани по всему Ирану проходили памятные шествия и митинги против действий США, портреты убитого военного рисовали на стенах и плакатах. После смерти Фахризаде страна молчит.

«Ответ Ирана, безусловно, последует, хотя бы символический. Но его нельзя гарантировать, как в случае с Сулеймани — это очень крупная политическая фигура, начальник спецподразделения КСИР. Риторика, конечно, будет, без этого нельзя. Это же Восток, проклятия и ритуальные потрясание кулаками в сторону Израиля есть и сейчас. С реальными шагами все гораздо сложнее. Допускаю, что будут попытки отомстить как-то через агентурное "вливание", либо через точечные операции в Палестине», — объяснил эксперт.

Смерть Фахризаде нельзя назвать «точкой кипения», после которой страна готова перейти от риторики к действиям против Израиля, подчеркнул Хатунцев. Для этой роли нужна фигура покрупнее, примерно на одном уровне с Сулеймани.

Израильтян тоже можно понять, добавил специалист: они боятся ядерных разработок Ирана, поэтому стараются «срубить под корень» всю интеллектуальную элиту страны, которая может продвинуть создание оружия массового уничтожения. Ведь покушение на ученого-ядерщика – не первое в истории Ирана.

Особенно в Тель-Авиве занервничали в 2018 году, года «Моссад» провел операцию по краже документов о ядерной программе Ирана. На 55 тысячах страницах и 183 компакт-дисках хранилась информация о разработке ядерного оружия, которая совсем не понравилась Израилю и США. Мировые СМИ назвали эту операцию «кражей века». Теперь Израиль пользуется возможностями «насолить» Ирану, которых у него гораздо больше, чем у Тегерана, подытожил Хатунцев.

Российский МИД также высказался о смерти Мохсена Фахризаде. В дипведомстве обратили внимание, что «кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах», виновные должны понести заслуженное наказание.