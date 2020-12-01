Песков рассказал о непредвзятости решений Путина

Президент РФ Владимир Путин принимает непредвзятые решения, которые не основаны на противовесе тем или иным силам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин принимает непредвзятые решения, которые не основаны на противовесе тем или иным силам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, принимает ли глава государства решения в противовес каким-либо оппозиционным силам. Песков на этот вопрос ответил отрицательно.

Пресс-секретарь Путина объяснил, что эти позиции не учитываются при принятии решений.