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12:35   1 Декабря 2020
Политика

Песков рассказал о непредвзятости решений Путина

Песков рассказал о непредвзятости решений Путина

Президент РФ Владимир Путин принимает непредвзятые решения, которые не основаны на противовесе тем или иным силам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, принимает ли глава государства решения в противовес каким-либо оппозиционным силам. Песков на этот вопрос ответил отрицательно.

Пресс-секретарь Путина объяснил, что эти позиции не учитываются при принятии решений.

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