Путин выразил соболезнования по поводу смерти Ирины Антоновой

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью советского и российского искусствоведа Ирины Антоновой. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью советского и российского искусствоведа Ирины Антоновой. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля передал слова соболезнования президента РФ. Владимир Путин хорошо знал главного куратора государственных музеев России и ценил ее экспертное знание. Песков подтвердил, что телеграмму с соболезнованиями родным и близким Антоновой направят в ближайшее время.