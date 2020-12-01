12:35 1 Декабря 2020Политика
Путин выразил соболезнования по поводу смерти Ирины Антоновой
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью советского и российского искусствоведа Ирины Антоновой. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью советского и российского искусствоведа Ирины Антоновой. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля передал слова соболезнования президента РФ. Владимир Путин хорошо знал главного куратора государственных музеев России и ценил ее экспертное знание. Песков подтвердил, что телеграмму с соболезнованиями родным и близким Антоновой направят в ближайшее время.