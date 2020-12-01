Президент ЦАР выступит перед началом торжественного парада в Банги

ЦАР празднует День провозглашения Центральноафриканской Республики 1 декабря. По этому случаю в столице состоится праздничный парад.

ЦАР празднует День провозглашения Центральноафриканской Республики 1 декабря. По этому случаю в столице состоится праздничный парад.

По имеющейся информации, в столице республики Банги специалисты завершают работы по подготовке к одному из важнейших праздников страны, сообщает ФАН.

Известно, что участники парада, одетые в яркие костюмы, выстраиваются в коробки, а зрители занимают свои места. В честь праздника ожидается выступление лидера республики Фостен-Арканжа Туадеры. После торжественной речи по центральной улице столицы пройдет праздничный парад. Ожидается, что в нем примут участие бронеавтомобили БРДМ-2, которые недавно были предоставлены российской стороной для оборонного ведомства ЦАР.

Кроме того, сообщается, что российские артисты выступят перед местными жителями на стадионе имени Бартелеми Боганда.