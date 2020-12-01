Песков не стал комментировать заявление Алиева по Нагорному Карабаху

Кремль не комментирует заявление Алиева о новом коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не комментирует заявление Алиева о новом коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что намерен создать новый коридор, который будет соединять Нагорно-Карабахскую Республику и Армению. Представитель Кремля воздержался от комментариев по этому поводу. Однако транспортные проблемы стоят на повестке дня президентов, поделился Песков.