12:28 1 Декабря 2020Политика
Песков не стал комментировать заявление Алиева по Нагорному Карабаху
Кремль не комментирует заявление Алиева о новом коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремль не комментирует заявление Алиева о новом коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что намерен создать новый коридор, который будет соединять Нагорно-Карабахскую Республику и Армению. Представитель Кремля воздержался от комментариев по этому поводу. Однако транспортные проблемы стоят на повестке дня президентов, поделился Песков.