Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:15   1 Декабря 2020
Россия

Город-сугроб. Жители Норильска поделились кадрами снежного апокалипсиса

Город-сугроб. Жители Норильска поделились кадрами снежного апокалипсиса

Норильск утопает в снегу: с начала ноября в городе выпала двухмесячная норма осадков. Особенно сильный снегопад - последние пять дней. Кое-где сугробы достают до второго этажа.

С 30 ноября в Норильске объявлено штормовое предупреждение  — порывы ветра достигают 25 м/с. На автодороге Норильск — Алыкель и на дороге в аэропорт запрещено движение легковых машин, так как при таком снеге видимость не превышает 1000 метров.

Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео о том, как людям приходится буквально превращаться в снежных кротов. 

Коммунальщики рапортуют: уборка идет круглосуточно, в сутки на борьбу со снегом выходит до 120 единиц техники ( обычно 70-80 единиц).

Норильск утонул в снегу. Люди роют снежные норки

Впрочем, некоторые не дожидаются коммунальщиков, а занимаются прокладкой дороги по сугробам самостоятельно. 

Норильск утонул в снегу. Люди роют снежные норки

Прогнозы синоптиков пока не радуют: снег и метель не утихнут в Норильске до 5 декабря. Тогда же ударят морозы — температура воздуха понизится до минус 23 градусов.

 

 

По прогнозам ГО и ЧС города, снег будет идти до конца недели, ветер и метель будет также до субботы. В выходные ожидается понижение температур до 23 градусов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #зима #снег #норильск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров