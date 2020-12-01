Город-сугроб. Жители Норильска поделились кадрами снежного апокалипсиса

В Норильске выпала двухмесячная норма осадков.

Норильск утопает в снегу: с начала ноября в городе выпала двухмесячная норма осадков. Особенно сильный снегопад - последние пять дней. Кое-где сугробы достают до второго этажа.

С 30 ноября в Норильске объявлено штормовое предупреждение — порывы ветра достигают 25 м/с. На автодороге Норильск — Алыкель и на дороге в аэропорт запрещено движение легковых машин, так как при таком снеге видимость не превышает 1000 метров.

Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео о том, как людям приходится буквально превращаться в снежных кротов.

Коммунальщики рапортуют: уборка идет круглосуточно, в сутки на борьбу со снегом выходит до 120 единиц техники ( обычно 70-80 единиц).

Впрочем, некоторые не дожидаются коммунальщиков, а занимаются прокладкой дороги по сугробам самостоятельно.

Прогнозы синоптиков пока не радуют: снег и метель не утихнут в Норильске до 5 декабря. Тогда же ударят морозы — температура воздуха понизится до минус 23 градусов.

По прогнозам ГО и ЧС города, снег будет идти до конца недели, ветер и метель будет также до субботы. В выходные ожидается понижение температур до 23 градусов.