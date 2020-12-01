Пресс-конференция о вирусных заболеваниях пройдет в медиацентре "Патриот"

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему "ВИЧ, туберкулез и гепатит опаснее COVID. Как побороть заразу?" 1 декабря в 14:00.

ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-конференцию на тему "ВИЧ, туберкулез и гепатит опаснее COVID. Как побороть заразу?" 1 декабря в 14:00.

Тема предстоящего обсуждения приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В первую очередь этот день используют для распространения основополагающей информации, помогающей предотвратить новые случаи заражения. На сегодняшний день медицине удалось добиться того, что инфицированные люди могут жить полноценной жизнью, принимая необходимые медикаменты на регулярной основе, сообщил ФАН.

К сожалению, СПИД — далеко не единственное инфекционное заболевание, угрожающее россиянам. Первые пять мест в печальном топе мировой смертности приходятся на туберкулез, гепатит В, пневмонию, СПИД и малярию.

В прямом эфире приглашенные гости обсудят факторы, мешающие мировой медицине окончательно побороть эти заболевания, а также основные сложности, с которыми сталкиваются пациенты.