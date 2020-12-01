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11:58   1 Декабря 2020
Политика

Эксперты из США озвучили вероятные версии убийства иранского физика

Эксперты из США озвучили вероятные версии убийства иранского физика

Аналитики из США озвучили наиболее вероятные мотивы убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

По мнению экспертов, за убийством высокопоставленного сотрудника Минобороны Ирана стоит Израиль. По одной из версий, за убийством ученого должны были последовать военный ответ Тегерана и реакция со стороны США в виде «удара по ядерной программе».

Другая версия говорит о том, что руководитель иранской ядерной программы был уничтожен с расчетом на то, что Иран проявит сдержанность и не допустит эскалации.

Также аналитики предполагают, что Израиль мог пойти на такой шаг, чтобы подорвать переговорный процесс по возобновлению ядерной сделки, к которому могут вернуться США и Иран после прихода к власти демократа Джо Байдена.

Напомним, что руководитель отдела инноваций и замглавы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был расстрелян 27 ноября в Тегеране. МИД РФ заявил, что Москва глубоко озабочена событиями, сопряженными с убийством ученого, имеющего отношение к ядерной тематике, передает «Вечерняя Москва».

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#убийство #иран #израиль #ученый #ядерная сделка

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