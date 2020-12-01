Эксперты из США озвучили вероятные версии убийства иранского физика

Аналитики из США озвучили наиболее вероятные мотивы убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Аналитики из США озвучили наиболее вероятные мотивы убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

По мнению экспертов, за убийством высокопоставленного сотрудника Минобороны Ирана стоит Израиль. По одной из версий, за убийством ученого должны были последовать военный ответ Тегерана и реакция со стороны США в виде «удара по ядерной программе».

Другая версия говорит о том, что руководитель иранской ядерной программы был уничтожен с расчетом на то, что Иран проявит сдержанность и не допустит эскалации.

Также аналитики предполагают, что Израиль мог пойти на такой шаг, чтобы подорвать переговорный процесс по возобновлению ядерной сделки, к которому могут вернуться США и Иран после прихода к власти демократа Джо Байдена.

Напомним, что руководитель отдела инноваций и замглавы Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был расстрелян 27 ноября в Тегеране. МИД РФ заявил, что Москва глубоко озабочена событиями, сопряженными с убийством ученого, имеющего отношение к ядерной тематике, передает «Вечерняя Москва».