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11:57   1 Декабря 2020
Происшествия

Пьяный петербуржец бил бутылки о памятник жертвам нацизма

Пьяный петербуржец бил бутылки о памятник жертвам нацизма

Полиция Петербурга задержала пьяного бездомного за осквернение памятника узникам концлагерей.

Очевидцы заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компанию пьяных людей, которые били бутылки о монумент. Свидетели сообщили в полицию.

Прибывшие правоохранители задержали бездомного мужчину. Рядом с памятником находились разбросанные цветы и осколки бутылок. Остальные вандалы успели скрыться с места преступления.

Злоумышленники повредили монумент "Эхо", который является единственным в городе памятником жертвам нацизма. Решается вопрос о возбуждении дела, передает пресс-служба МВД по региону.

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