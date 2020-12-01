11:57 1 Декабря 2020Происшествия
Пьяный петербуржец бил бутылки о памятник жертвам нацизма
Полиция Петербурга задержала пьяного бездомного за осквернение памятника узникам концлагерей.
Полиция Петербурга задержала пьяного бездомного за осквернение памятника узникам концлагерей.
Очевидцы заметили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компанию пьяных людей, которые били бутылки о монумент. Свидетели сообщили в полицию.
Прибывшие правоохранители задержали бездомного мужчину. Рядом с памятником находились разбросанные цветы и осколки бутылок. Остальные вандалы успели скрыться с места преступления.
Злоумышленники повредили монумент "Эхо", который является единственным в городе памятником жертвам нацизма. Решается вопрос о возбуждении дела, передает пресс-служба МВД по региону.