В России впервые от коронавируса за сутки скончались более 560 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в стране за последние 24 часа умерли 569 человек.

В России за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 569 человек. Это стало антирекордом с начала пандемии, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Днем ранее скончались 368 человек.

Предыдущий максимум по числу летальных исходов за сутки был зафиксирован 26 ноября — 524 человека. Общее количество смертей по стране с начала пандемии преодолело отметку 40 тыс. человек.

В оперативном штабе добавили, что более 30% смертей пришлись на три региона с самой высокой заболеваемостью. Среди них — Москва с 76 случаями, Санкт-Петербург с 85 и Подмосковье (21 случай).

25 пациентов скончались в Ростовской области, 22 — в Красноярском крае, 17 — в Республике Коми.

Число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 26 402. Выздоровели 24 769 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась до 77,7% (1 803 467 человек) от общего числа заразившихся (2 322 056 пациентов).