Призывы Навального к насильственной смене власти проверяет Следком

Блогеру Алексею Навальному грозит срок до пяти лет лишения свободы за экстремистские призывы в эфире передачи на "Эхе Москвы".

Блогеру Алексею Навальному грозит срок до пяти лет лишения свободы за экстремистские призывы в эфире передачи на "Эхе Москвы".

Следственный комитет считает, что Навальный в эфире программы "Утренний разворот" призывал к насильственному изменению конституционного строя в России, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Основатель признанного иноагентом ФБК, ведущие Максим Курников и Ирина Баблоян обсуждали экономические проблемы России, связанные с ограничениями на фоне пандемии нового коронавируса.

Участники беседы также затронули инициативу московского блогера "5 шагов для России", которая якобы поможет российским гражданам пережить "кризис". Ведущие, в свою очередь, напомнили, что данные меры поддержки уже рассматривали в правительстве. Но теперь, вероятно, от них откажутся, поскольку их предложил именно Навальный. В ответ на это глава ФБК заявил, что такую власть якобы необходимо менять насильственным путем.