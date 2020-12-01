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11:28   1 Декабря 2020
Общество

Призывы Навального к насильственной смене власти проверяет Следком

Призывы Навального к насильственной смене власти проверяет Следком

Блогеру Алексею Навальному грозит срок до пяти лет лишения свободы за экстремистские призывы в эфире передачи на "Эхе Москвы". 

Следственный комитет считает, что Навальный в эфире программы "Утренний разворот" призывал к насильственному изменению конституционного строя в России, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Основатель признанного иноагентом ФБК, ведущие Максим Курников и Ирина Баблоян обсуждали экономические проблемы России, связанные с ограничениями на фоне пандемии нового коронавируса.

Участники беседы также затронули инициативу московского блогера "5 шагов для России", которая якобы поможет российским гражданам пережить "кризис". Ведущие, в свою очередь, напомнили, что данные меры поддержки уже рассматривали в правительстве. Но теперь, вероятно, от них откажутся, поскольку их предложил именно Навальный. В ответ на это глава ФБК заявил, что такую власть якобы необходимо менять насильственным путем.

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#россия #экстремизм #навальный #эхо москвы

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